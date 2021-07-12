إيران تنتج 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أعلن عضو لجنة الصحة البرلمانية في مجلس الشورى الإيراني، همايون سامه يح، عن إنتاج 6 لقاحات مضادة لفيروس كورونا في إيران.

وأعرب النائب سامه يح، عن ارتياحه للنجاح المشترك لإيران وكوبا في إنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وعلّق على نشر بعض وكالات الأنباء أخباراً مفادها أن كوبا تعتبر اللقاح ملكاً لها ونفت تعاون إيران معها، بالقول إنه “بناءً على المعلومات الموثوقة التي تلقيتها من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وكذلك رسالة التهنئة من السفير الكوبي على النجاح المشترك لإيران وكوبا، فان هذه التقارير والمعلومات زائفة، وأنا سعيد بهذا التعاون المشترك”.

وقال سامه يح، إن “الحكومة الإيرانية خصصّت ميزانيات مختلفة لبحوث وإنتاج لقاح ضد كورونا، ونحن متفائلون بجميع اللقاحات المنتجة محلياً”.

وتطرق إلى تقدم كوبا في مجال الصحة والطب في العالم، وقال: “لقد كانت كوبا قوية جدًا من حيث المعدات الطبية والصيدلانية، كما أن معهد باستور الإيراني له تاريخ رائع من حيث إنتاج اللقاحات”.

وأضاف فيما يتعلق بالإنتاج المشترك للقاح الإيراني الكوبي، “نأمل أنه إلى جانب اللقاحات الأخرى التي سيتم إنتاجها في البلاد، سيتم تطعيم المواطنين في الأشهر المقبلة والقضاء على هذا الفيروس الخبيث”.

ووافقت كوبا وإيران على تضمين اتفاقية نقل التكنولوجيا الموقعة بين البلدين، لإنتاج اللقاح الكوبي “سوبيرانا 02” لمكافحة فيروس كورونا في إيران.

وأعلن “معهد فينلاي” الكوبي و”معهد باستور” الإيراني في بيان مشترك، اليوم السبت، أن “طهران وهافانا لديهما تاريخ طويل من التعاون في مجال التكنولوجيا الحيوية، وأن التعاون الثنائي هو علاقة استراتيجية في البحث وتطوير تقنيات اللقاح المضاد لفيروس كورونا”.

وأكد المعهدان البحثيان على موضوع اتفاقية نقل التكنولوجيا السابقة بين المؤسستين، ونقل تكنولوجيا انتاج لقاح “سوبرانا 2” في إيران.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية أعطت تصريح لاستخدام لقاح “سوبيرانا 02” الكوبي في الحالات الطارئة في إيران. فيما أكدت الشركة المصنعة أنه أثبت فعاليته بنسبة 62% لجدول الجرعتين الأوليتين للقاح.

المصدر: الميادين