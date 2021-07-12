وزارة الصحة أشرفت على مغادرة الطفلة الهبر الى تركيا لإجراء عملية جراحية

أشرفت وزارة الصحة العامة ممثلة بالدكتور ارز زعيتر، في مطار بيروت الدولي، على مغادرة الطفلة كريستل الهبر فجرا لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري على نفقة جمعية “بنين” الخيرية التي تكفلت بكامل تكاليف العملية في تركيا.

رافق الطفلة المدير العام للجمعية جاد بيضون الذي اعلن ان “سفر الطفلة يأتي بعد اسبوع فقط من استرجاع الجمعية لاموالها من البنك اللبناني السويسري”.

وقال: “حال كريستل واحدة من حالات عدة مرضية سيتم العمل على سفرها الى تركيا للمعالجة، ونشكر لوزارة الصحة العامة وللوزير حمد حسن متابعته واشراف الوزارة على مغادرة المريضة الى تركيا”.

أما زعيتر فتمنى أن “تتكلل العملية بالنجاح وان يتبعها حالات اخرى تكون بحاجة للمعالجة”.

من جهتها طلبت الهبر من الجميع “الدعاء لها بالشفاء”، وشكرت الوزارة والجمعية التي تبرعت بتكاليف العلاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام