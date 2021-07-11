جريح بنتيجة إشكال في المقبيلة العكارية على أفضلية تعبئة الوقود

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تطور إشكال فردي بين مجموعة من الشبان على افضلية تعبئة الوقود امام احدى محطات الوقود في بلدة المقيبلة في وادي خالد، الى عراك وتضارب بالسكاكين، حيث اصيب ابن صاحب المحطة بطعنة سكين في ساقه وتم نقله الى احدى المستشفيات للمعالجة. وتدخلت دورية للجيش وعملت على فرض الهدوء وفض الاشكالات، وتقوم القوى الامنية بمتابعة التحقيق ومعرفة كل المتسببين بالاشكال.

ولاحقا اعلن صاحب المحطة اقفالها حتى اشعار اخر لحين تأمين الحماية الامنية اللازمة، ولضمان منع الاشكالات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام