قوى الأمن: تنظيم المرحلة الثانية من التلقيح في سجن رومية والأيام المقبلة في سجني زحلة والقبة

“بمبادرة وهبة من “مؤسسة الوليد بن طلال”، نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU)، المرحلة الثانية من حملة تلقيح من يرغب من نزلاء سجن رومية المركزي، بتلقي الجرعة الأولى من لقاح “PFIZER”.

أشرف على عملية التلقيح رئيس لجنة الطوارئ لرفع حال التأهب في السجون اللبنانية المكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، رئيس مركز رومية الطبي العميد الطبيب إبراهيم الحنا، قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الأيوبي، الدكتور سعد الزين من جامعة “LAU”، وممثلون عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة “أطباء بلا حدود”.

وستستكمل هذه الحملة – في الأيام المقبلة – في سجني زحله والقبة – طرابلس، لتشمل بعد ذلك كل السجناء والموقوفين، الراغبين بتلقي اللقاح، في النظارات كافة، وفق الجداول تقوم بإعدادها وزارة الداخلية والبلديات.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام