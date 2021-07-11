التحكم المروري: اعادة فتح السير على تقاطع ايليا #صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 03:36
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مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الأحد هو المتمم لشهر ذي القعدة والإثنين هو الأول من شهر ذي الحجة
مؤسسة كهرباء لبنان: سيتم إعادة وضع معمل الزهراني في الخدمة ابتداءً من صباح يوم غد بعد تفريغ شحنة مادة الغاز أويل
لجنة كورونا في لبنان تعلن إلغاء ماراتوني "أسترازينيكا" و"فايزر" بسبب انقطاع التيار الكهربائي والإنترنت عن معظم المراكز
وزارة الصحة العامة: تسجيل 327 إصابة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
وزارة الاقتصاد والتجارة تحدد سعر ربطة الخبز الكبيرة بـ 4000 ليرة كحد أقصى والربطة من الحجم الوسط بـ 2750 ليرة
تكتل نواب بعلبك الهرمل: لتجاوز الحسابات السياسية والتلاقي على وجوب تليين المواقف لتشكيل حكومة إنقاذ
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: عناصر التأليف باتت متوافرة ونحن ذللنا كل عقبات التشكيل الداخلية وعلى حسابنا
باسيل: من أراد حرق العهد إنما حرق البلد بأكمله وإذا الحريري "مقرر يعتذر" فلماذا يقوم بذبح البلد؟
قوات الإحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال المواجهات المندلعة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة
إندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة
منظمة الفاو: العراق ولبنان وسوريا واليمن دول تحتاج لمساعدة خارجية لتأمين الغذاء
الرئيس الأفغاني: لا مبرر للتصعيد الأمني بعد انسحاب القوات الأميركية خصوصاً أن 400 شخص يسقطون يومياً بين قتيل وجريح
السلطات الأفغانية تستعد لإطلاق معركة لاستعادة السيطرة على أكبر معبر حدودي مع إيران بعد سيطرة حركة طالبان عليه
حركة طالبان: ملتزمون بالحل السلمي للصراع في أفغانستان رغم سيطرة مسلحينا في الميدان
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: دخلنا الموجة الخامسة من جائحة كورونا على صعيد البلاد
تونس تتخذ اجراءات جديدة بسبب الأزمة الصحية الحادة في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا وتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة يوميا
الولايات المتحدة ترفض طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال رئيس البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الولايات المتحدة ترفض طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية بعد اغتيال رئيس البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي: لن نخرج من شمال شرق سوريا وسنعمل مع "قسد" لمواجهة تنظيم داعش
بنغلادش: مقتل 43 شخصاً على الأقل في حريق اندلع في مصنع للأغذية في العاصمة دكا
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة السويدية: مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة تستخدم للقفز بالمظلة قرب مطار في أوريبرو غرب ستوكهولم
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
ولاية كاليفورنيا تدعو إلى تقليل استخدام المياه بنسبة 15% وتوسع حالة الطوارئ المتعلقة بالجفاف لتشمل نحو نصف سكانها
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
باحثون: موجة الحر التي ضربت غرب الولايات المتحدة وكندا نهاية الشهر الماضي كانت شبه مستحيلة لولا الاحتباس الحراري
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
التحكم المروري: اعادة فتح السير على تقاطع ايليا #صيدا
منذ 6 ساعة
10 July، 2021
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