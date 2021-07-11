التحكم المروري: اعادة فتح السير على تقاطع ايليا #صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2021 - 03:36

التحكم المروري: اعادة فتح السير على تقاطع ايليا #صيدا

منذ 6 ساعة 10 July، 2021
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