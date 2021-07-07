المقاومة الفلسطينية تحذر العدو الاسرائيلي..

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن “محاولات الاحتلال في سرقة النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس لن تفلح من خلال تشديد الحصار وإغلاق المعابر وتضييق الخناق على شعبنا في غزة”.

وحذرت الفصائل في بيان لها الاربعاء بمناسبة الذكرى السابعة للعدوان الصهيوني عام 2014 “العدو من عواقب المماطلة في ملف رفع الحصار وتأخير إعادة الإعمار”، واكدت أن “عواقب المماطلة ستكون الانفجار”.

وقالت الفصائل إن “الانجاز الذي حققته المقاومة خلال سنوات المواجهة مع العدو الصهيوني يستوجب العمل الجاد لنبذ التعاون الأمني والتحلل من قيود أوسلو الخبيثة وإطلاق يد المقاومة لتقوم بواجبها في الدفاع عن شعبنا وحقوقه وثوابته”.

المصدر: فلسطين اليوم