وزارة المالية: لا علاقة للوزارة بتاتا في موضوع مستحقات شركات تقديم الخدمات والصيانة والجهة المخولة بالدفع كهرباء لبنان ومصرف لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 16:48

وزارة المالية: لا علاقة للوزارة بتاتا في موضوع مستحقات شركات تقديم الخدمات والصيانة والجهة المخولة بالدفع كهرباء لبنان ومصرف لبنان

منذ 47 mins 7 July، 2021
وزارة المالية
لبنان

صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية البيان الآتي: توضيحا لما تتداوله بعض وسائل الإعلام، في ما خص موضوع “مؤسسة كهرباء لبنان” و”شركات تقديم الخدمات والصيانة”، إن وزارة المالية تؤكد أن لا علاقة لها بتاتا في موضوع مستحقات ودفع شركات تقديم الخدمات والصيانة برايم ساوث ، MEP BUS، دباس، مراد و KVA وليست الجهة المخوّلة لدفع هذه المستحقات، وإن الجهة المسؤولة عن المستحقات والدفع هي مؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان تبعا لعقد أبرمته مع تلك الشركات.

وتفيد وزارة المالية، أن دورها يقتصر على إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان كفالتها بفتح الاعتمادات المستندية لشراء المحروقات من “فيول” و”غاز أويل” لزوم المؤسسة، وذلك بموجب القوانين التي تتيح لها بذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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