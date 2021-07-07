مصادر أفغانية: اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة طالبان في قلعة ناو غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 7 2021 - 10:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
07 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قصر بعبدا
ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة و98 أوكتان 1600 ليرة والمازوت 1100 ليرة وسعر الغاز 4300 ليرة
قوات العدو الصهيوني تعتقل 12 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة معظمهم من رام الله
سلطات كردستان العراق: هجوم بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أربيل الدولي حيث توجد قوات أميركية من دون وقوع خسائر أو أضرار
وسائل إعلام عراقية: استهداف جوي يطال قاعدة حرير العسكرية المجاورة لمطار أربيل في كردستان العراق
وصول الوفد السوري إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة في الاجتماع الدولي الـ16 حول سوريا بموجب صيغة أستانا
الخارجية الإيرانية تعلن عن زيارة 4 وفود أفغانية بينها وفد من طالبان لطهران لتبادل وجهات النظر ومراجعة العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الياباني يزور طهران مطلع الشهر المقبل للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية الجديدة
تونس تقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو أثيوبيا إلى التوقف عن ملء سد النهضة واستئناف المفاوضات مع مصر والسودان
وزير الخارجية الأميركي يطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بضمان وصول "كامل وآمن" للمساعدات إلى إقليم تيغراي شمال البلاد
البنتاغون: القوات الأميركية غادرت قاعدة باغرام قرب كابول من دون إبلاغ السلطات الأفغانية مسبقاً بالساعة المحددة لانسحابها
الرئيس الأميركي جو بايدن يدعو للتحقيق "بشجاعة" في هجوم أنصار سلفه دونالد ترامب على الكابتول بعد مرور 6 أشهر على الحادثة
هيئة الأرصاد الجوية الأميركية: عاصفة إلسا الاستوائية تشتد وتتحول إلى إعصار من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا
الصين تعلن عن بؤرة إصابات متزايدة بفيروس كورونا في مدينة رويلي عند الحدود مع بورما
الحكومة الإندونيسية تحذّر من الأسوأ في الموجة الجديدة من انتشار كوفيد-19 وتوسع نطاق القيود المفروضة لمواجهتها
السلطات الأسترالية: الإغلاق المفروض منذ نهاية حزيران/يونيو في سيدني سيمدد أسبوعاً على الأقل في مواجهة تجدد انتشار كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
محكمة الصلح في رام الله تقرر الإفراج عن 8 فلسطينيين والإبقاء على توقيف 4 اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في تظاهرة الإثنين
مصادر عراقية: استهداف أرتال دعم لوجستي لقوات الإحتلال الأميركي في محافظتي الديوانية والأنبار بعبوات ناسفة
رئيس الوفد الوطني اليمني بعد لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكدنا استعدادنا لإتمام عملية تبادل شاملة للأسرى
محمد عبد السلام: طالبنا بالكشف عن مصير المفقودين وإعطاء هذا الجانب إهتماماً أكبر
قوى الأمن الداخلي الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصاً
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصاً
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مصادر أفغانية: اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة طالبان في قلعة ناو غربي البلاد
منذ 15 mins
7 July، 2021
طالبان
التعليقات
ذات صلة
الحكومة الأفغانية تتعهد باستعادة جميع المناطق التي فقدتها على يد عناصر حركة طالبان
رئيس البرلمان الأفغاني: أدعو طالبان لعدم تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية لأنها ملك الشعب لا الحكومة (وكالة يونيوز)
“طالبان” ترحب بانسحاب القوات الأجنبية من قاعدة “باغرام” الأفغانية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}