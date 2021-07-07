مصادر أفغانية: اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة طالبان في قلعة ناو غربي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2021 - 10:18

مصادر أفغانية: اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة طالبان في قلعة ناو غربي البلاد

منذ 15 mins 7 July، 2021
أخبار موقع المنار

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