بايدن: عدد الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد كورونا يلامس الـ160 مليونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا سيبلغ 160 مليونا حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما يشكل نحو نصف عدد سكان البلاد.

وحذر بايدن من خطورة متحور “دلتا” من فيروس كورونا، داعيا السكان لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وقال للصحفيين يوم الثلاثاء، إن “ملايين الأمريكيين لم يتلقوا اللقاح وما زالوا دون حماية حتى الآن. ولذلك فإن مجتمعاتهم وأصدقاءهم ومن يهتمون بهم مهددون”، مضيفا أن “ذلك مقلق حتى أكثر بسبب نسخة “دلتا”.

وأشار إلى أن الإصابات بنسخة “دلتا” تمثل نحو “نصف جميع الحالات” في العديد من المناطق الأمريكية.

وحث بايدن المواطنين على تلقي اللقاح، قائلا إن “التطعيم عام ومجاني ولم يكن أسهل ولم يكن أكثر أهمية مما هو الآن”.

يذكر أن نسخة “دلتا” من فيروس كورونا تتميز بسرعة انتقال أكبر، وتتسبب بمرض أكثر شدة، وخاصة بين الشباب.

وحسب المسؤولين الصحيين الأمريكيين، فإن هذه النسخة قد تم اكتشافها في جميع الولايات الأمريكية.

المصدر: وكالة رويترز