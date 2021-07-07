طهران تعلن إحراز تقدم في المفاوضات مع السعودية

أعلنت الحكومة الإيرانية أن “المحادثات مع الجانب السعودي حققت بعض التقدم”، مشيرة إلى أنها “ستواصل هذه المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن”.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن “المحادثات التي جرت مع الجانب السعودي حتى الآن تناولت قضايا البلدين بحسن نية وحققت بعض التقدم”، مؤكدا أن بلاده “ستواصل هذه المفاوضات حتى تضييق نقاط الخلاف إلى أقل ما يمكن”.

وأضاف أن “الحوار مع السعودية بدأ انطلاقا من إيمان إيران الراسخ بأولوية دول الجوار وضرورة التعايش السلمي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة”، موضحا أن “طهران تعتقد أن الحوار خاصة داخل الأمة الإسلامية هو السبيل الوحيد الملائم لحل المشاكل والخلافات”.

وقال: “ندرك التعقيدات التي تحيط بعض موارد الخلاف الأمر الذي يتطلب الوقت الكافي لحلها”.

المصدر: وكالة ارنا