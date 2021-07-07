سفير إيران لدى موسكو يسلم رسالة من رئيس بلاده المنتخب إلى الرئيس الروسي

نقل سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، رسالة مكتوبة من الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال لقاء عقده في موسكو مع أندريه فورسينكو، مساعد الرئيس الروسي أعرب جلالي عن أمله في أن تكون فترة رئاسته لإيران، فترة جديدة لنمو وازدهار التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون طهران وموسكو حول القضايا الدولية، مشيرا إلى أن ذلك يخدم مصالح كلا البلدين.

وجرت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في 18 يونيو الماضي، وأظهرت النتائج فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي بعد حصوله على 62% من أصوات النتخبين.

وفي 19 يونيو، هنأ بوتين رئيسي بفوزه، معربا عن أمله في استمرار تطوير التعاون الثنائي البناء بين الدولتين في مختلف المجالات.

المصدر: روسيا اليوم