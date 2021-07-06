الصحة اللبنانية: تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2021 - 18:26
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اللقاء الإعلامي الوطني: إعلام المقاومة يستند لانتصارات محوره
السيد نصرالله: الأزمة الحكومية في لبنان ناتجة عن أزمة نظام وهناك فساد وأزمة إدارة واحتكار
السيد نصرالله: الهدف من الحصار الأمريكي هو إثارة الشعب اللبناني على المقاومة
الرئيس بري: الموضوع الحكومي صار أمام مفترق ولذا لا يجب أن تستمرّ الحال على ما هي عليه والحسم هنا صار ضرورة قصوى
الرئيس بري عن إمكانية اعتذار الحريري: إذا أراد الحريري الاعتذار بدي شوف أسبابه وعلى أي أساس وإلّا القصّة مش سهلة
الرئيس بري يدعو لجلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الجمعة لدرس طلب رفع الحصانة بموضوع تفجير المرفأ
الرئيس بري يوقع مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس النواب وفي مقدمها قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية
رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد لقاء سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية: لبنان يعبُر نفقاً مظلماً والأزمة وصلت حدود المأساة
حسان دياب: لبنان على شفير الكارثة وعندما يحصل الإرتطام ستتردد تداعياته خارج البلاد
دياب: الأولوية لتشكيل الحكومة ولم يعد مقبولاً الدوران في الحلقة المفرغة حكومياً
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا
شرطة الإحتلال تقتحم حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالتزامن مع اعتداء المستوطنين على أهالي الحي
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين
الجهاد الإسلامي: ندين حملات الاعتقال بحق النشطاء والإعلاميين وعمليات القمع بحق المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
الجهاد الإسلامي: إن السياسات التي تنتهجها السلطة وأجهزتها الأمنية هي استمرار لنهج الفشل والعجز
الجبهة الشعبية: ندعو السلطة لتغليب المصلحة الوطنية والتوقف عن سلوكها العنيف إزاء المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين
محكمة الصلح في رام الله تقرر الإفراج عن 8 فلسطينيين والإبقاء على توقيف 4 اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في تظاهرة الإثنين
مصادر عراقية: استهداف أرتال دعم لوجستي لقوات الإحتلال الأميركي في محافظتي الديوانية والأنبار بعبوات ناسفة
رئيس الوفد الوطني اليمني بعد لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: أكدنا استعدادنا لإتمام عملية تبادل شاملة للأسرى
محمد عبد السلام: طالبنا بالكشف عن مصير المفقودين وإعطاء هذا الجانب إهتماماً أكبر
قوى الأمن الداخلي الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصاً
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
قوى الأمن الداخلي الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية
الخارجية المصرية: مصر والسودان تعتبران التعبئة تصعيداً خطيراً يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها بفرض الأمر الواقع
تونس: حركة النهضة تدعو لتشكيل حكومة سياسية مع الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصاً
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادلٍ لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الصحة اللبنانية: تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال 24 ساعة
منذ 7 mins
6 July، 2021
عاجل
الصحة اللبنانية
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