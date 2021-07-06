مصر.. ضحايا ومصابون في حادث مروع

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالمنيا في مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري المدافن الجديدة بعد كمين الصفا بمركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري المدافن الجديدة بعد كمين الصفا بمركز المنيا؛ نتيجة السرعة الزائدة.

ونقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارة وقائدها وأخطرت النيابة العامه لتولي التحقيقات.

المصدر: الشروق