تدريبات بمشاركة منظومة صواريخ “إس 400” الدفاعية في إقليم كوبان على خلفية مناورات الناتو

أكدت قيادة أسطول البحر الأسود الروسي اثلاثاء تنفيذ تدريبات عسكرية بمشاركة منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس -400” في إقليم إقليم كوبان-كراسنودار.

وقال المكتب الإعلامي للأسطول، في بيان “خلال التدريبات التكتيكية الخاصة، قام ضباط وأفراد الوحدات الفرعية لقوات الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الجنوبية، والمتمركزة في إقليم كراسنودار، بتدريبات تحاكي صد ضربة صاروخية مكثفة لعدو محتمل “.

ولتنفيذ مهام التدريب تم استخدام منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز “إس-400 “تريئومف” ومنظومات “بانتسير-إس” الهجينة لصواريخ الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات، التي قامت بتنفيذ التحرك إلى مناطق مرابض النيران الخاصة بها، حيث تدربت على رصد واكتشاف ومتابعة الأهداف الجوية للعدو المحتمل.

هذا وكانت عمليات إطلاق الصواريخ إلكترونية – أي تم التدريب على تحديد الهدف، والتحضير المسبق لمنظومات الدفاع الجوي للإطلاق بالإضافة إلى تدريب الضباط والأفراد على الإجراءات أثناء الاستخدام القتالي، ولكن بدون الإطلاق الفعلي للصواريخ. وشارك في التدريبات حوالي 100 عسكري وأكثر من 30 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة.

وتجري هذه التدريبات على خلفية مناورات “سي بريز 2021″لحلف الناتو في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، هذه المناورات التي توصف بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة منذ عام 1997 يشارك فيها 5 آلاف جندي و 32 سفينة و40 طائرة و18 فريق كوماندوز، من32 دولة تستضيفها القوات البحرية الأميركية والأوكرانية.

المصدر: سبوتنيك