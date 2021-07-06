محكمة مصرية تقضي بإلغاء الحجز المفروض على السفينة “إيفر غيفن” إيذانا بمغادرتها غدا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2021 - 15:40

محكمة مصرية تقضي بإلغاء الحجز المفروض على السفينة “إيفر غيفن” إيذانا بمغادرتها غدا (سبوتنيك)

منذ 43 mins 6 July، 2021
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