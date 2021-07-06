محكمة مصرية تقضي بإلغاء الحجز المفروض على السفينة “إيفر غيفن” إيذانا بمغادرتها غدا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
July 6 2021 - 15:40
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال اللقاء الإعلامي الوطني: إعلام المقاومة يستند لانتصارات محوره
السيد نصرالله: الأزمة الحكومية في لبنان ناتجة عن أزمة نظام وهناك فساد وأزمة إدارة واحتكار
السيد نصرالله: الهدف من الحصار الأمريكي هو إثارة الشعب اللبناني على المقاومة
الرئيس بري: الموضوع الحكومي صار أمام مفترق ولذا لا يجب أن تستمرّ الحال على ما هي عليه والحسم هنا صار ضرورة قصوى
الرئيس بري عن إمكانية اعتذار الحريري: إذا أراد الحريري الاعتذار بدي شوف أسبابه وعلى أي أساس وإلّا القصّة مش سهلة
الرئيس بري يدعو لجلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل الجمعة لدرس طلب رفع الحصانة بموضوع تفجير المرفأ
الرئيس بري يوقع مشاريع القوانين التي أقرّها مجلس النواب وفي مقدمها قانون الشراء العام وقانون البطاقة التمويلية
رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد لقاء سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية: لبنان يعبر نفقا مظلما والأزمة وصلت حدود المأساة
حسان دياب: لبنان على شفير الكارثة وعندما يحصل الارتطام ستتردد تداعياته خارج البلاد
دياب: الأولوية لتشكيل الحكومة ولم يعد مقبولا الدوران في الحلقة المفرغة حكوميا
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يصل الى بيروت بعد ظهر اليوم في زيارة تستمر يوما واحدا
حماس: نستنكر مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية للناتو بقيادة واشنطن والى جانب الكيان الصهيوني
حماس: المشاركة مع الكيان المحتل في المناورات تعزز مخططات العدو الشيطانية لتهويد المقدسات وتبعث رسالة خذلان لشعبنا وقضيته
المبادرة الوطنية الفلسطينية: نطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين واحترام حرية التعبير
الرئيس السوري بشار الأسد يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية
الرئاسة السورية: الرئيس الأسد تمنى للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق في قيادة الجمهورية الإسلامية نحو المزيد من التقدم
الرئاسة السورية: تم خلال الاتصال تأكيد حرص الجانبين وعزمهما مواصلة العمل لتعزيز جميع أشكال التعاون الثنائي
مصادر عراقية: هجوم بأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدف قاعدة التوحيد الثالثة في السفارة الأميركية ببغداد
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب جنين
الخارجية الإيرانية: الموقف من الاتفاق النووي لن يتغير بتغيير الحكومة وحكومة الرئيس المنتخب ستلتزم بالاتفاق اذا تم توقيعه
قوى الأمن الداخلي الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية في محافظات البلاد الجنوبية واعتقال عناصرها الرئيسية
وزارة الري المصرية: نرفض بشكل قاطع بدء إثيوبيا عملية الملء الثاني لسدّ النهصة ونعتبره خرقاً خطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ
الخارجية المصرية: مصر والسودان تعتبران التعبئة انتهاكا للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود
الخارجية المصرية: مصر والسودان تعتبران التعبئة تصعيدا خطيرا يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها بفرض الأمر الواقع
تونس: حركة النهضة تدعو لتشكيل حكومة سياسية مع الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي
وكالة الطيران الروسية: العثور على حطام طائرة الركاب التي اختفت في أقصى شرق روسيا وعلى متنها 28 شخصا
هيئة الأركان الأرمينية: جرحى بتبادل لإطلاق النار بين الجيش الأذربيجاني والأرميني شرقي البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
أ ف ب: فقدان الاتصال بطائرة ركاب على متنها 28 شخصا في أقصى الشرق الروسي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
محكمة مصرية تقضي بإلغاء الحجز المفروض على السفينة “إيفر غيفن” إيذانا بمغادرتها غدا (سبوتنيك)
منذ 43 mins
6 July، 2021
السفينة "إيفر غيفن"
مصر
التعليقات
ذات صلة
رويترز: مصر ترفع أمر احتجاز سفينة “إيفر غيفن” وتسمح بإبحارها يوم الأربعاء
الجيش المصري: ليس من الحكمة اختبار رد فعل قواتنا المسلحة
مصر: إثيوبيا تبدأ الملء الثاني لسد النهضة رسميا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}