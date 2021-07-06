تمارين التنفس.. الطريق الأسهل لخفض ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم عاملا شديد الخطورة يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي طالما تنتهي بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية. ومن تمّ لا بد من معالجة السبب ليبطل المرض. انكبت دراسة حديثة على تطوير طرق جديدة لخفض ضغط الدم المرتفع بشكل فعّال ودون الحاجة إلى أدوية.

النتيجة أن الخبراء طوّروا برنامجا لتدريب عضلات الجهاز التنفسي، أطلق عليه “تدريب قوة العضلات الملهمة عالية المقاومة”، أو ما يصطلح عليه باللغة الإنجليزية (High-Resistance Inspiratory Muscle Strength Training; IMST).

نتائج الدراسة التقييمية لهذا البرنامج، نشرت في مجلة “جمعية القلب الأمريكية”. وقد اكتشف الخبراء أن مفعول هذا التمرين المكثّف يعادل نتائج الأدوية المركزة. وقال كبير الباحثين دانيال كريغيد من جامعة كولورادو بولدر، حيث أجريت الدراسة: “وجدنا أنه ليس فقط أكثر كفاءة من حيث الوقت، ولكن الفوائد تدوم لفترة أطول”.

يمكن إجراء IMST في منزلك في غضون خمس دقائق أثناء مشاهدة التلفزيون على سبيل المثال. لكن يفضل أن تقوم به في الهواء الطلق، كما يؤكد على ذلك معدّوا الدراسة. في حقيقة الأمر إنها تقنية تستخدم منذ ثمانينات القرن الماضي، كعلاج لأمراض الجهاز التنفسي الحرجة وذلك لتقوية الحجاب الحاجز والعضلات التنفسية الأخرى.

يعتمد التمرين على جهاز خاص به خرطوم يتم التنفس بداخله، فيما يحدث الجهاز مقاومة، تجعل الاستنشاق صعبا ما يقوي عضلات الجهاز التنفسي. ويصف الباحثون العملية بأنها شفط قوي من خلال خرطوم يمتص أيضًا للخلف.

المصدر: dw.com