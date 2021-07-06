الحكومة الأفغانية تتعهد باستعادة جميع المناطق التي فقدتها على يد عناصر حركة طالبان

تعهدت السلطات الأفغانية اليوم الثلاثاء، باستعادة جميع المناطق التي فقدتها على يد عناصر حركة “طالبان”، مؤكدة أنها عززت خططها من أجل هذا الهدف.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني حمد الله محب، إن “هناك حربا وضغطا على القوات الحكومية.. في بعض الأحيان تسير الأمور على طريقتنا.. في أحيان أخرى على طريقتهم، لكننا سنواصل الدفاع عن الشعب الأفغاني”، وأضاف: “لدينا خطط لاستعادة المناطق”.

واعترف محب بأن سلاح الجو الأفغاني مرهق وغير قادر إلى حد كبير على دعم القواعد الموجودة في المناطق النائية، لكنه قال إن القوات الجوية أعيد تنظيمها الآن وستقدم الدعم المساند المطلوب للقوات على الأرض.

وكشف محب أن ما لا يقل عن 2300 من أفراد قوات الأمن الذين أخلوا قواعدهم قد عادوا وسينضمون مجددا إلى قوات الدفاع الوطني الأفغانية.

وقال حمدالله محب “كانت لدينا بعض الثغرات نتيجة الانسحاب الأمريكي الذي وضع ضغطا إضافيا على القوات الجوية الأفغانية”، مضيفا: “نعمل على معالجة هذا الوضع وسنستعيد قريبا المناطق من طالبان”.

ولفت محب إلى أن دول المنطقة قلقة من الحرب في أفغانستان”.

المصدر: وكالات