إيران تحتل المرتبة الأولى في إنتاج الفاكهة بالشرق الأوسط

احتلت إيران المرتبة الأولى في إنتاج الفاكهة في الشرق الأوسط کما تعتبر واحدة من الدول العشر الأولى عالمیا في إنتاجها الفاكهة.

ويمكن تسمية ایران بلد فاكهة لامتلاکها التربة الخصبة ومجموعة متنوعة من ظروف الأرصاد الجوية الملائمة لإنتاج الفاكهة کما یمکن القول ان الفواكه تعتبر النفط الخام الحقيقي لإيران.

وتتمتع إيران بمناخ أربعة مواسم ويتم إنتاج كل من الفواكه الاستوائية والباردة في جميع المواسم. ويمكن رؤية البرتقال والبطيخ ، التي يتم إنتاجها في شمال وجنوب البلاد ،في وقت واحد في متجر فواكه.

وتتصدر إيران دول الشرق الأوسط وأفريقيا في إنتاج الفاكهة على اختلاف أنواعها كالرمان والجوز الفارسي والشمام واليوسفي والحمضيات وفاكهة الكيوي والتواريخ والكرز والرمان والخوخ والبرتقال والزبيب والزعفران والعنب والبطيخ.

ويبلغ نصيب الفرد من إنتاج الفاكهة في العالم 80 كيلوجرامًا بينما يبلغ إنتاج الفرد في إيران 200 كيلوجرامًا وفقًا لاحصائیات منظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) .

واوضحت احصائيات منظمة الفاو ان ايران تتبوأ ما بين المركز الأول الى المركز الخامس عشر عالميا في انتاج 68 من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.

واستنادا الى تقرير منظمة الفاو فان ايران تبوأت المركز الأول في العالم في انتاج الفستق والفواكه ذوات النوى وانواع التوت.

المصدر: وكالة ارنا