رئيس البرلمان الأفغاني: أدعو طالبان لعدم تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية لأنها ملك الشعب لا الحكومة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 09:48
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في مؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة غدا الإثنين 4:00 عصراً
وزارة الصحة العامة: 207 حالات مثبة وحالتا وفاة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة التربية: واجبنا إجراء الامتحانات كي نحمي حقوق التلامذة والشهادة الوطنية واذا كان للجنة كورونا رأي مستجد سنناقشه
نقابة مستوردي الأدوية: حل الأزمة بالمدى القريب يقتضي الإبقاء على دعم الدواء حسب الأولويات ودفع مستحقات الشركات المصدرة
الشيخ أحمد قبلان: لبنان ينتقل من كارثة إلى كارثة والمزيد من التلطي وراء الدستور وآليات التشكيل يعني "الله يرحم البلد"
رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط: كفى هروباً من ضرورة تشكيل الحكومة التي تستطيع وحدها وقف التدهور ومعالجة المشاكل
الأسير الفلسطيني الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 61 يوماً يمتنع عن شرب الماء احتجاجاً على تنكر الاحتلال لمطالبه
محكمة الإحتلال المركزية في القدس المحتلة تصدر حكما بالسجن على الأسيرة المقدسية ياسمين جابر بالسجن لمدة 30 شهرا
سلطات الإحتلال تجبر عائلة درويش على هدم منزلهم ذاتياً في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة
اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الإحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس
قوات العدو تعتقل 10 من أبناء بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
إصابة يمني في قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية في صعدة
مصادر يمنية: غارتان لطائرات العدوان السعودي الأميركي على منطقة العرج في مديرية باجل في الحديدة
الخارجية الإيرانية في ذكرى اختطاف الدبلوماسيين الأربعة في لبنان: مسؤولية اختطافهم تقع على عاتق الكيان الصهيوني
هيئة قناة السويس: التوصل الى اتفاق للافراج عن سفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن التي تسببت بتعطل الملاحة في القناة
"طيران الإمارات" تعلق جميع رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا
الكرملين: انتهاك المدمرة البريطانية "ديفيندر" مؤخراً المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود استفزاز متعمد
مقتل 29 شخصاً على الأقل وإصابة 5 جراء تحطم طائرة عسكرية فيليبينية كانت تقل أكثر من 90 جندياً جنوب البلاد
وفاة 4 أشخاص يعتقد أنّهم مصريون جراء حريق غابات كبير في منطقة لارنكا في قبرص
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وفاة 4 أشخاص يعتقد أنّهم مصريون جراء حريق غابات كبير في منطقة لارنكا في قبرص
رجال الإنقاذ اليابانيون يواصلون عمليات البحث عن مفقودين في أعقاب كارثة انزلاق تربة في بلدة أتامي الساحلية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الحرائق تجتاح غرب كندا وولاية كاليفورنيا الأميركية في ظل موجة حر غير مسبوقة تغزو المنطقة
كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر غير المسبوقة الى 719 وفاة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الأفغانية: مقتل اكثر من 300 مسلح من طالبان خلال معارك ضد القوات الحكومية في ولايات عدة في الساعات الماضية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما رئاسيا يقر بموجبه استراتيجية الأمن القومي
الحرائق تجتاح غرب كندا وولاية كاليفورنيا الأميركية في ظل موجة حر غير مسبوقة تغزو المنطقة
كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر غير المسبوقة الى 719 وفاة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
رئيس البرلمان الأفغاني: أدعو طالبان لعدم تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية لأنها ملك الشعب لا الحكومة (وكالة يونيوز)
منذ 42 mins
5 July، 2021
افغانستان
الانسحاب الاميركي من افغانستان
طالبان
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