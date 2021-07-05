رئيس البرلمان الأفغاني: أدعو طالبان لعدم تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية لأنها ملك الشعب لا الحكومة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2021 - 09:48

رئيس البرلمان الأفغاني: أدعو طالبان لعدم تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية لأنها ملك الشعب لا الحكومة (وكالة يونيوز)

منذ 42 mins 5 July، 2021
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