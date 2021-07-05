عمال شركة كهرباء لبنان قاديشا يعتصمون في طرابلس احتجاجا على الأوضاع

نفذ عمال شركة كهرباء لبنان قاديشا اعتصاما أمام مقر الشركة بطرابلس احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية التي يمرون بها والمضايقات التي يتعرضون لها بشكل يومي في عدد من المناطق، حيث يتم التعدي على العمال والجباة أثناء العمل، وأصدر المعتصمون البيان التالي:

بعد المعضلة التي اصبحنا فيها والانهيار الإقتصادي و التفاقم الإجتماعي لا بد من صرخة لرفع المظلمة عنا كعمال وموظفين ألا ونحن من صميم الشعب اللبناني و وجعنا وجع كل مواطن لبناني من ذل على محطات البنزين وذل على باب المستشفيات وعدم توفر الحليب لأطفالنا والأدوية المستعصية لمرضانا ، ألا نحن مثل أي عامل وموظف تأثر بإنهيار القيمة الشرائية لراتبه فأصبح لا يكفيه الى اول أسبوع من الشهر وبعد كل هذه الأزمة والظلم اللاحق بنا مثل باقي الشعب اللبناني المقهور يحملنا أهلنا مآسي انقطاع التيار الكهربائي: نحيطكم علما بأن شركة كهرباء قاديشا لا تتحكم بتوزيع الكهرباء وأصبحنا بسبب تدني نسبة الجباية غير قادرين على تأمين المواد اللازمة لتصليح الأعطال.

لذلك بعد كل هذه الأزمات والعتمة التي آذتنا جميعا نطالب أصحاب القرار والمعنيين في الدولة اللبنانية تحمل مسؤلياتهم وحل هذه الأزمة والكارثة التي حلت على الشعب اللبناني وإعادة الوضع على ما كان عليه لأن هذا الشعب الحبيب لا يستحق إلا العيش بكرامة.

المصدر: موقع المنار