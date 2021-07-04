إعادة فتح السير على اوتوستراد الدامور بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2021 - 13:18

إعادة فتح السير على اوتوستراد الدامور بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)

منذ 49 mins 4 July، 2021
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