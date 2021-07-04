إعادة فتح السير على اوتوستراد الدامور بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2021 - 13:18
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الهلال الأحمر التونسي: 43 مفقودا بعد غرق مركب يقلّ 127 مهاجرا ليل الجمعة السبت قبالة السواحل الجنوبية لتونس
السلطات الأفغانية: مقتل اكثر من 300 مسلح من طالبان خلال معارك ضد القوات الحكومية في ولايات عدة في الساعات الماضية
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الأفغانية: مقتل اكثر من 300 مسلح من طالبان خلال معارك ضد القوات الحكومية في ولايات عدة في الساعات الماضية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوما رئاسيا يقر بموجبه استراتيجية الأمن القومي
الحرائق تجتاح غرب كندا وولاية كاليفورنيا الأميركية في ظل موجة حر غير مسبوقة تغزو المنطقة
كندا: ارتفاع عدد الوفيات خلال موجة الحر غير المسبوقة الى 719 وفاة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
إعادة فتح السير على اوتوستراد الدامور بالاتجاهين و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
منذ 49 mins
4 July، 2021
اوتوستراد الدامور
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