مراسل المنار:وفاة الشاب عبد الرزاق المل ٢٢ عاما نتيجة انفجار لغم اثناء ممارسته السباحة في مجرى نهر الكبير في منطقة العبودية عكار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2021 - 16:44

مراسل المنار:وفاة الشاب عبد الرزاق المل ٢٢ عاما نتيجة انفجار لغم اثناء ممارسته السباحة في مجرى نهر الكبير في منطقة العبودية عكار

منذ 2 ساعة 3 July، 2021
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