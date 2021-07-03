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July 3 2021 - 13:56

الناطق باسم الجهاد الإسلامي : انتصار الشباب في بلدة بيتا هو امتداد لانتصار سيف القدس

منذ 1 ساعة 3 July، 2021
بيتا
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي اليوم السبت،أن”انتصار الشباب الثائر في بلدة بيتا هو امتداد لانتصار سيف القدس”.
وقال سلمي ان:”الشعب الفلسطيني بالمقاومة يتقدم ويراكم الانتصارات في مسيرة لا تنتهي إلا باستعادة وتحرير كل شبر من أرض فلسطين”.

وأشار الناطق باسم الجهاد الاسلامي إلى ان”المشروع الاستيطاني الاستعماري قد تمدد تحت غطاء المفاوضات والتنسيق الأمني وها هو يتراجع أمام إصرار وصمود الشباب الثائر وأساليب المقاومة التي ابتدعها الثائرون في ميادين الجهاد والصمود”.

وشدد على أن”شعبنا أمام محطات وجولات مواجهة طويلة ومفتوحة مع الاحتلال الصهيوني ، موضحاً ان تجربة الشباب الثائر في بلدة بيتا أصبحت نموذجاً يحتذى ويتكرر في مواجهة الاستيطان والتهويد”.

وبارك للشباب الثائر انتصارهم الذي تحقق على أرض جبل أبو صبيح ، مشيداً بإصرارهم على استمرار نهج المقاومة حتى تحرير كامل أرضهم من المستوطنين.

ويشار الى ان المستوطنين بدأوا منذ الامس بمغادرة جبل صبيح بـعد 66 يوماً من المقاومة الشعبية والارباك الليلي ، الذي دفع المستوطنين للمغادرة من جبل صبيح ، وسط اصرار من الاهالي على استمرار الفعاليات حتى يتم تطهير الممنطقة بالكامل من المستوطنين .

المصدر: فلسطين اليوم

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