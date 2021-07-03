واشنطن تدرس إمكانية التعاون مع أوزبكستان وطاجيكستان بعد الانسحاب من أفغانستان

قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية التعاون العسكري مع أوزبكستان وطاجيكستان، بالإضافة إلى دول أخرى على الحدود مع أفغانستان التي تعمل واشنطن على سحب قواتها منها.

وقال كيربي في المؤتمر الصحفي في رد على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستنشئ قواعد عسكرية في أوزبكستان وطاجيكستان ، بعد أن جرت مشاورات مع وزيري خارجية الدولتين في واشنطن في وقت سابق اليوم: “من السهل الافتراض أننا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الخارجية نتواصل مع الدول الواقعة على الحدود ونحاول فهم الفرص التي قد تظهر هناك. سأدع هذه الدول تتحدث نيابة عن نفسها”. وأضاف أن الولايات المتحدة تتواصل أيضًا مع دول أخرى على الحدود مع أفغانستان.

هذا وتصاعدت وتيرة المواجهات بين القوات الحكومية وحركة طالبان، في ظل تعثر المفاوضات بينهما للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. وتزامن ذلك مع بدء الولايات المتحدة الأميركية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سحب القوات من أفغانستان، مطلع الشهر الماضي، وتأكيد إدارة الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على قدرة القوات الأمنية التعامل مع التحديات الأمنية.

وأعلنت وزارة الحرب الأميركية، الأسبوع الماضي، أن جدول انسحاب القوات من أفغانستان قد يتغير، بتغير الظروف في هذا البلد، بعد أن هاجمت طالبان قواعد ووحدات الحكومة الأفغانية.

المصدر: سبوتنيك