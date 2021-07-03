الدفاع الروسية: ارهابيو ادلب يحضرون لمحاكاة هجوم ارهابي

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، العقيد البحري فاديم كوليت، أن الإرهابيون يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائي في محافظة إدلب بالتعاون مع ممثلي منظمة “الخوذ البيضاء”، حيث نقلوا إلى هناك 10 حاويات تحتوي موادا سامة.

وقال كوليت للصحفيين: “وردت أنباء إلى مركز المصالحة الروسي في سوريا بشأن تحضير الإرهابيين من تنظيم “هيئة تحرير الشام” لاستفزاز في منطقة خفض التصعيد في إدلب باستخدام مواد سامة”.

وبحسب المعلومات التي وردت من الأهالي ، قام الإرهابيون ، برفقة ممثلين عن منظمة الخوذ البيضاء والمزعومة بأنها منظمة إنسانية، بنقل نحو 10 براميل من المواد السامة بواسطة الشاحنات إلى منطقة حارم بمحافظة إدلب.

وتابع نائب رئيس مركز المصالحة: “بحسب المعلومات المتوفرة، يعتزم الإرهابيون تنفيذ محاكاة لهجوم كيميائي في الجزء الجنوبي من هضبة “جبل الزاوية” من أجل القيام لاحقا باتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين”.

ويذكر أن مركز المصالحة الروسي سبق أن حذر قبل نحو أسبوع من قيام التنظيم الإرهابي “هيئة تحرير الشام” بالتحضير لاستفزاز في منطقة خفض التصعيد “إدلب” باستخدام مواد سامة. وأن الإرهابيين نقلوا سيارة صهريج معبأه بمواد سامة إلى بلدة أطمه في محافظة إدلب ويخططون لاستخدام هذه المواد لتعبئة الذخائر.

المصدر: سبوتنيك