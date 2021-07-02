وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـيـة: تسجيل 210 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 2 2021 - 20:58

وزارة الـصـحـة الـلـبـنـانـيـة: تسجيل 210 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 2 ساعة 2 July، 2021
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