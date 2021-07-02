“الجهاد”: لثورة عارمة بوجه الاستيطان والتهويد لحماية الأرض والمقدسات حتى التحرير والعودة

دعا الناطق الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين طارق سلمي الجمعة “الجماهير الفلسطينية في كافة المدن والبلدات والمخيمات بالضفة المحتلة إلى استلهام أساليب ونماذج الجهاد والمقاومة التي ابتدعها الشباب الثائر في مسيرات العودة بقطاع غزة وتطويرها لصّد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، لاسيما محاولات السيطرة على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس بالضفة المحتلة”.

وطالب سلمي من “الشباب الثائر بضرورة تشكيل ذلك ثورة عارمة في وجه الاستيطان والتهويد لحماية الأرض والمقدسات واصراراً على التحرير والعودة”، ووجه التحية إلى “الشباب الثائر المرابط على جبل صبيح في بلدة بيتا الباسلة التي تحولت بفعل صمودها ومقاومتها إلى أيقونة وطنية”، وقال “قد دللت مقاومة بلدة بيتا من جديد على أن نهج الجهاد والانتفاضة الشاملة هو السبيل الوحيد لردع الاحتلال وطرده”.

المصدر: فلسطين اليوم