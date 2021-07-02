الصحة الفلسطينية: تسجيل 5 وفيات و121 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة انه تم تسجيل 5 وفيات و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 1، سلفيت 1، جنين 3، أريحا والأغوار 1، نابلس 5، طولكرم 1، الخليل 1، قطاع غزة 108”.

وأضافت الوزارة أن “حالات التعافي الجديدة من كورونا توزعت حسب التالي: جنين 5، الخليل 1، رام الله والبيرة 2، قطاع غزة 102″، وتابعت “سجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة وحالتي وفاة في جنين نتيجة الإصابة بكورونا”.

المصدر: فلسطين اليوم