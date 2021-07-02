الرئيس بري تعليقا على لقاء الفاتيكان: لملاقاة النوايا الصادقة بالعمل على انقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والاحقاد

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على اللقاء الذي استضافه قداسة البابا فرنسيس للقادة الروحيين في الفاتيكان وما تضمنه من صلاة وتضرع، وقال : “هي دعوة صادقة من أهل الارض لرب السماء، من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين. فلنلاق ذلك الدعاء وتلك النوايا الصادقة بالعمل الصادق لإنقاذ لبنان وإنزاله عن جلجلة المصالح الشخصية والاحقاد، إستجابة لاحفاد تلك المرأةالكنعانية التي استشهد بها قداسة البابا “أغثني يا رب”.

فهل ما زال هناك من مساحة نسمع فيها نداء الأرض والسماء لإنقاذ لبنان الوطن والرسالة ؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام