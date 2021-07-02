الشيخ القطان: الوضع السياسي في لبنان بات في مرحلة سوداوية

وصف رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان الوضع السياسي في لبنان بأنه “بات في مرحلة سوداوية”.

وقال خلال رعايته احتفالا لتكريم أكثر من 120 طالبا وطالبة من براعم الجمعية، شاركوا في الدورات القرآنية التي تنظمها الجمعية في مقرها في مسجد مجمع عمر بن الخطاب في برالياس:”عندما تسقط مساعي الخير والمبادرات أمام أطماع وجشع بعض الساسة في لبنان، تعرف عندئذ كم أن سياسيي لبنان لديهم طمع وحب وولع بالكرسي والمناصب والمحاصصات. وعندما نطلب منهم اتفاقا في ما بينهم لما فيه مصلحة البلد والشعب، تجدهم وللأسف، يتمسكون أكثر بالطائفية والمذهبية والمحاصصة، وكل ذلك على حساب مصلحة لبنان واللبنانيين”.

وسأل:”أمام هذا الوضع المتردي، ماذا تنتظرون يا ساسة لبنان من اللبنانيين ومن هذا الشعب الذي وصل إلى حد بات يكفر بهذا البلد والعيش فيه وينشد الهجرة والرحيل منه، فإذا خلا هذا البلد من أهله ومن الأدمغة فمن سيحكمه ويديره؟”.

وتابع:”كل الشرفاء اليوم يلعنون كل من يعطل تشكيل حكومة تعالج ما أمكن من الأوضاع الإقتصادية المتردية، ويريدون تغيير هذه الطبقة، لذلك نقول للعقلاء في هذا البلد، إرحموا من في لبنان وهذا الشعب الفقير واطلقوا سراح هذه الحكومة لعلها تستطيع أن تشحذ وتأخذ بعض المساعدات من الدول العربية والأجنبية ولعلها تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الإقتصادية المتردية”.

وفي الختام، وزع القطان الهدايا والجوائز المالية على المتفوقين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام