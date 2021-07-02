طائرة “بوينغ 747” تطلق صاروخاً يحمل أقماراً صناعية إلى الفضاء

أطلقت طائرة “بوينغ 747″، مشابهة تماماً للطائرة المستخدمة في نقل الركاب، من أسفل جسمها العملاق، صاروخاً طوله 70 قدماً (21.34 متراً) محمّلاً بأقمار صناعية.

وتُعدّ هذه العملية ثاني عملية إطلاق ناجحة تتم فوق المحيط الهادئ، لصاروخ من نوع “فيرجين أوربت” وُضِع في مداره حول الأرض.

وبحسب الخبر الذي نشرته “سي إن إن” بعنوان “فيرجن أوربت تطلق أول أقمار صناعية لها إلى الفضاء”، فقد أقلعت الطائرة الملقبة بـ”Cosmic Girl”، من ولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الأربعاء، قبل الساعة 7 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، وبعد حوالى ساعة من الإقلاع، ضغط الطيار على الزر الأحمر الكبير وأعطى أمر انطلاق الصاروخ.

وانطلق الصاروخ الكبير من أسفل الجناح الأيسر لطائرة “بوينغ 747″، في عملية تُعتبر أول عملية إطلاق صاروخ إلى المدار محمَّلاً بأقمار صناعية.

ووصلت سرعة الصاروخ إلى أكثر من 17000 ميلٍ في الساعة (أكثر من 27 ألف كيلومترٍ في الساعة)، ليصل بعدها إلى المرحلة الثانية التي أطلقت عليها الشركة اسم “لفة الشواء”.

ونوّه المصدر إلى سبب تسمية هذه المرحلي بـ”لفة الشواء” يعود إلى أن الصاروخ يدور فيها ضمن المدار لفترة وجيزة بهدف تعريضه لحرارة متساوية في جميع أجزائه.

المصدر: الميادين