أمير قطر يناقش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي هاتفياً سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأبرز التطورات الإقليمية والدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 22:50

أمير قطر يناقش مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي هاتفياً سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وأبرز التطورات الإقليمية والدولية

منذ 58 mins 1 July، 2021
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