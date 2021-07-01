قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 22:50

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 شبان في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة

منذ 2 ساعة 1 July، 2021
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