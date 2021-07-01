حماس: الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب الشعب الفلسطيني

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الخميس إن “الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاكه للقانون الدولي باعتقال نواب شعبنا الفلسطيني رغم حصانتهم البرلمانية، وذلك في الوقت الذي يُحيي فيه العالم اليوم ما يسمى باليوم العالمي للعمل البرلماني”.

وأضاف القانوع “في ظل تعطيل السلطة الفلسطينية للحياة البرلمانية وحل المجلس التشريعي وتأجيل الانتخابات التشريعية والذي يمثل نسفا للنظام السياسي وإنهاء التعددية السياسية يأتي هذا اليوم للتأكيد على الدور المهم والمحوري للعمل البرلماني ولإعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني”.

وشدد القانوع على أن “سياسة التفرد والاستبداد والقمع التي تمارسها السلطة وتعطيلها للعمل البرلماني وتدميرها للمؤسسات الشرعية كان أحد نتائجها الوصول لحالة الفوضى والعربدة وقتل المعارض السياسي والمرشح للانتخابات نزار بنات”.

المصدر: فلسطين اليوم