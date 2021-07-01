العدو الاسرائيلي اعتقل نائبا فلسطينيا من القدس المحتلة

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي الخميس النائب الفلسطيني محمد أبو طير بعد اقتحام قرية دار صلاح في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت أبو طير في ساعات الفجر، بعد اقتحام قرية دار صلاح في بيت لحم”.

وكان العدو قد أفرج عن النائب المقدسي أبو طير (69 عاماً) في مارس /آذار الماضي، بعد قضائه سنة في الاعتقال الإداري، حيث أنه أُبعد عن القدس إلى مدينة البيرة عام 2010.

وقضى أبو طير أكثر من ثلاثين عاما في سجون العدو، حيث تعرض للاعتقال أكثر من عشرين مرة منذ الثمانينيات، وهو من قرية أم طوبا جنوب القدس المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم