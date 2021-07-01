بلدية صيدا حددت بدل اشتراك 5 أمبير وذكرت بإلزامية تركيب العدادات

أعلنت بلدية صيدا في بيان، “أن البدل العادل لمقطوعية الـ 5 أمبير عن شهر حزيران هو 500 ألف ليرة لبنانية (لغير المقننين)، 400 ألف ليرة لبنانية (للمقننين)، وطلبت من أصحاب المولدات الكهربائية التزام هذا البدل.”

وشددت البلدية على ضرورة إستيفاء بدل كيلواط الساعة للمشتركين بالعدادات لمنطقة صيدا بقيمة 1326 ل ل كما حددته وزارة الطاقة.

كما ذكرت البلدية بمضمون بياناتها السابقة لجهة إلزامية تركيب العدادات لجميع المشتركين دون إستثناء، مشددة على تعاون أصحاب المولدات “لتحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي مراعاة لظروف الطبقات الفقيرة والشعبية، والتي تستهلك قدرة 5 أمبير وما دون.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام