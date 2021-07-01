في صنعاء.. دعم مستمر ولافت للقضية الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 14:02
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الرئيس عون يرأس اجتماعا بحضور الرئيس دياب وسلامة للبحث بأزمة الدواء
نقيب أطباء لبنان شرف أبو شرف طالب الجهات الضامنة الرسميّة والخاصّة بـرفع تعرفة الطبيب وقيمة الأعمال الطبيّة
وزارة الطاقة: سعر بنزين 95 أوكتان 70100 ليرة بنزين، 98 أوكتان 72200 ليرة،المازوت: 54400 ليرة، الغاز41600 ليرة
أبو شقرا: البواخر بدأت بتفريغ حمولتها من المحروقات والشركات توزع على المحطات وتبدي استعدادها للتوزيع ايام العطلة
حركة حماس: نتابع ما يجري في سلوان والمقاومة مطالبة بتفعيل معادلة "القدس غزة"
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بوتين: بكين تلعب دورا بناءً في مواجهة التهديدات العالمية
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي: بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان التي دامت 20 عاما قد فشلت
وزير الموارد المائية والري المصري: مصر مع ملء سد النهضة عبر اتفاق قانوني وهذا ما ترفضه إثيوبيا
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان: لا يمكن لباكستان أن تصبح شريكا لأمريكا في الحرب مرة أخرى وهذه سياسة حمقاء
السفير الايراني في الامم المتحدة: الدور لاميركا والأوروبيين لاتخاذ قرارات صعبة للعودة الى الالتزام بالاتفاق النووي
الإمام الخامنئي يعين الشيخ غلام حسين محسن إيجئي رئيسا للسلطة القضائية خلفا للسيد ابراهيم رئيسي الذي انتخب رئيسا للبلاد
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إيطاليا تعلن إكمال انسحاب قواتها من أفغانستان
وزارة الصحة في تايلاند: تسجل وفيات يومية قياسية بكورونا بلغت 57 وفاة خلال الساعات ال24 الأخيرة
روسيا تسجّل حصيلة قياسية للوفيات جرّاء كوفيد لليوم الثالث على التوالي
منظمة الصحة العالمية: عدد الإصابات بكوفيد يرتفع مجددا في أوروبا بعد تراجعه لعشرة أسابيع
التوافق على الاستمرار في دعم الدواء والمستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ الأولويات المحدّدة من وزارة الصحة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بريطانيا: تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام عند 26068 إصابة
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الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ستة أشهر
وزارة الدفاع الألمانية: انهينا سحب قواتنا من أفغانستان بعد نحو 20 عاما على الوجود هناك في عملية بدأت في أيار الفائت
وفاة نحو 69 شخصا بشكل مفاجئ نتيجة موجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليون دولار خلال 2020 و2021
بريطانيا: تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام عند 26068 إصابة
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
في صنعاء.. دعم مستمر ولافت للقضية الفلسطينية
منذ 46 mins
1 July، 2021
اليمن
-
تقارير مصورة
-
عربي وإقليمي
في صنعاء.. دعم مستمر ولافت للقضية الفلسطينية.
المصدر:
قناة المنار
اليمن
فلسطين
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