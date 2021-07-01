التقرير اليومي لمستشفى الحريري: عدد الفحوص 360 والمشتبه في إصابتهم 2 ولا حالات وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 00:12

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: عدد الفحوص 360 والمشتبه في إصابتهم 2 ولا حالات وفاة

منذ 2 ساعة 30 June، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أفاد التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي في شأن آخر المستجدات المتعلقة بـ فيروس كورونا /Covid-19، بأن:

” – عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 744
AstraZeneca: 300

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 360 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 2

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ 24 المنصرمة: 0

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1200 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 1

– حالات وفاة: 0″.

وختم التقرير اليومي بالإشارة إلى “أن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي في الخدمة من الاثنين إلى الجمعة.

رقم الهاتف 01832070

رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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