مراسلنا:صهاريج محملة بآلاف الليترات من مادة المازوت تفرغ حمولتها داخل عدد من خزانات مولدات الاشتراك في منطقة باب التبانة بطرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 00:12
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث بمؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة الإثنين المقبل الرابعة عصرا
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مراسيم ترقية الضباط في الأسلاك العسكرية ابتداءً من 1-7-2021
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وزير الاقتصاد والتجارة يحدد سعر مبيع ربطة الخبز في الفرن بـ 3500 ل.ل. وفي المتجر بـ 3750 ل.ل. ويخفض وزنها إلى 865 غرام
مصرف لبنان ينفي تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 3900 ليرة إلى 6200 ليرة للسحوبات الخاضعة للتعميم 151
وزارة الطاقة: توزيع 5 ملايين ليتر من المازوت من مخزون الجيش في منشآت طرابلس والزهراني يومي الخميس والجمعة
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة: إنها كارثة مخزوننا من المازوت يتراجع ومرضى العناية المركزة معرضون للموت
رئيس المجلس السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق له يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
هنية والنخالة: لضرورة الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة
هنية خلال لقاء في بيروت: سنواصل الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية على أساس مشروع المقاومة والشراكة السياسية الوطنية
الاحتلال الاسرائيلي يخطر بهدم 25 منزلا في بلدة الساوية جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة
مصادر يمنية: إصابة 8 مواطنين حالة بعضهم حرجة في منطقة الرقو بمحافظة صعدة الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي
العراق: 15 جريحاً إثر تفجير استهدف سوقاً شعبياً شرقي بغداد
الأردن: بدء المحاكمة في قضية "زعزعة الاستقرار" وطلب شهادة 3 أمراء ورئيس الوزراء ووزير الخارجية
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بريطانيا: تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام عند 26068 إصابة
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهما جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
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وزارة الدفاع الألمانية: انهينا سحب قواتنا من أفغانستان بعد نحو 20 عاما على الوجود هناك في عملية بدأت في أيار الفائت
وفاة نحو 69 شخصا بشكل مفاجئ نتيجة موجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: انهيار السياحة قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليون دولار خلال 2020 و2021
بريطانيا: تسجيل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا منذ بداية العام عند 26068 إصابة
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 12 عاماً على اثنين من نظام سلوبودان ميلوشيفيتش لارتكابهم جرائم حرب في يوغوسلافيا السابقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مراسلنا:صهاريج محملة بآلاف الليترات من مادة المازوت تفرغ حمولتها داخل عدد من خزانات مولدات الاشتراك في منطقة باب التبانة بطرابلس
منذ 2 ساعة
30 June، 2021
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