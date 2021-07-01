مراسلنا:صهاريج محملة بآلاف الليترات من مادة المازوت تفرغ حمولتها داخل عدد من خزانات مولدات الاشتراك في منطقة باب التبانة بطرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2021 - 00:12

مراسلنا:صهاريج محملة بآلاف الليترات من مادة المازوت تفرغ حمولتها داخل عدد من خزانات مولدات الاشتراك في منطقة باب التبانة بطرابلس

منذ 2 ساعة 30 June، 2021
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