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June 30 2021 - 18:28

الفصائل الفلسطينية: لعدم مغادرة المخيمات في الشمال

منذ 41 mins 30 June، 2021
الفصائل الفلسطينية
الفصائل الفلسطينية
لبنان

دعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأمنية في بيان، “أبناء المخيمات في الشمال عد الخروج من المخيم بسبب التوترات الأمنية المتزايدة”. وقالت: “حفاظا على حياتكم وامنكم وحرصا من شعبنا على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وبسبب الوضع الامني غير المستقر في طرابلس وضواحيها، تطالب الفصائل الفلسطينيه واللجان الشعبية واللجنة الامنية في الشمال بعدم الخروج من المخيمات والحفاظ على الامن والاستقرار في المخيمات والمحيط، ودعاؤنا لاخوتنا في لبنان، ان يعود اليه الخير والاستقرار ورغد العيش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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