القبض على 79 شخصاً من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم السابق في السودان بتهمة التخطيط لإعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم في البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 15:02

القبض على 79 شخصاً من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم السابق في السودان بتهمة التخطيط لإعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم في البلاد (سبوتنيك)

منذ 12 mins 30 June، 2021
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