القبض على 79 شخصاً من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم السابق في السودان بتهمة التخطيط لإعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم في البلاد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2021 - 15:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث بمؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة الإثنين المقبل الرابعة عصرا
مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية في قصر الأونيسكو برئاسة الرئيس نبيه بري وعلى جدول أعمالها مشروع البطاقة التمويلية
الرئيس بري: علينا مسؤولية التشريع لتحضير قوانين الإصلاح وتشريع قوانين لحماية الناس وهناك قوانين أكثر من ضرورة
الرئيس بري: نحن في بلد طائفي وإذا أردنا تحويل أحد إلى المحكمة يجب أن نسأل طائفته
الرئيس دياب أكد للرئيس بري أن الحكومة ستتخذ كامل الإجراءات وفق صلاحيتها لتمويل البطاقة التمويلية
فوز ميشال طرزي بعضوية المجلس الدستوري بأكثرية 52 صوتاً خلال التصويت في جلسة مجلس النواب
وسائل اعلام روسية: الوفد الروسي في لبنان أبدى رغبته بتنفيذ 7 مشاريع تعد إنقاذية للبنان وبناء 3 محطات لتوليد الطاقة
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس: لا جدول جديدا هذا الأسبوع لأسعار المحروقات وجدول الوزارة ساري المفعول
مراسل المنار: قطع الكهرباء بشكل كلي عن مناطق طرابلس والضنية وعكار والمولدات تتوقف بسبب نفاد المازوت
رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس ينفي رفع تعرفة سيارات الأجرة من 4 آلاف إلى 8 آلاف ليرة
رئيس المجلس السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد المرافق له يلتقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
هنية والنخالة: لضرورة الحفاظ على الوحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
مجموعة من المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى على رأسهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"
مصادر يمنية: إصابة 8 مواطنين حالة بعضهم حرجة في منطقة الرقو بمحافظة صعدة الحدودية بقصف صاروخي ومدفعي سعودي
امين عام عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي: إذا استمرت واشنطن بإراقة الدماء العراقية سنكون جاهزين للرد عليها
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي يعلن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "باستور" الذي يعد ثاني لقاح وطني الصنع
البحرية الإيرانية تعلن انطلاق مناورات "الأمن المستدام 1400" في بحر قزوين شمال البلاد
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أسعار الأغذية في العالم عند أرفع مستوى لها منذ عقد وبالتلقيح نتغلب على كورونا
وزارة الدفاع الألمانية: انهينا سحب قواتنا من أفغانستان بعد نحو 20 عاما على الوجود هناك في عملية بدأت في أيار الفائت
وفاة نحو 69 شخصا بشكل مفاجئ نتيجة موجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
البرازيل: برلمانيون يطالبون بفتح تحقيق ضد رئيس البلاد بتهمة غضّ الطرف عن فضيحة فساد على صلة بصفقة شراء لقاحات كورونا
منظمة اليونيسف تتهم الجيش الاثيوبي باقتحام مكتبها في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وتدمير بعض من معدّاتها
الولايات المتحدة:11 قتيلا بانهيار مبنى قرب ميامي قبل أيام وتواصل عمليات البحث عن 150 مفقودا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الولايات المتحدة:11 قتيلا بانهيار مبنى قرب ميامي قبل أيام وتواصل عمليات البحث عن 150 مفقودا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية في نجران وأبها وخميس مشيط
العميد يحيى سريع: العملية المشتركة نفذت بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وكانت الإصابة دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
القبض على 79 شخصاً من أعضاء حزب المؤتمر الحاكم السابق في السودان بتهمة التخطيط لإعمال عنف وتخريب خلال مظاهرات اليوم في البلاد (سبوتنيك)
منذ 12 mins
30 June، 2021
حزب المؤتمر الحاكم السابق في السودان
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