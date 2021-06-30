ارتفاع أسعار النفط العالمية بفعل تراجع مخزونات الخام الأمريكية

تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها، صباح اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات معهد البترول الأمريكي عن تراجع احتياطيات هذه المادة الخام في الولايات المتحدة، حسبما أفادت بيانات التداول.

وبحلول الساعة 8:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أيلول/ سبتمبر لمزيج نفط بحر الشمال من برنت بنسبة 0.55 في المئة إلى 74.69 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر آب/ أغسطس – بنسبة 0.41 في المئة ليبلغ 75.07 دولار للبرميل.

وارتفع أيضا سعر العقود الآجلة لشهر آب/أغسطس لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.74 في المئة لتصل إلى 73.52 دولار للبرميل.

ووفقًا لتقديرات معهد البترول الأمريكي، في 25 حزيران/ يونيو، انخفض احتياطي النفط التجاري في الولايات المتحدة بمقدار 8.15 مليون برميل؛ وفي الوقت نفسه، توقع المحللون انخفاضًا قدره 4.46 مليون برميل فقط.

وستصدر البيانات الرسمية من وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر بمقدار 4.7 مليون برميل.

وتشير أحدث توقعات “أوبك” بشأن الطلب على خامها إلى أنه إذا ظلت مستويات الإنتاج كما هي، فإن إمدادات بلدان المنظمة ستقل عن مستوى الطلب المتوقع بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، وسيتسع النقص إلى 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، بحسب “رويترز”.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” وحلفاؤها، المعروفون باسم “أوبك +”، إعادة ضخ 2.1 مليون برميل يوميا، أي حوالي 2% من الإنتاج العالمي، إلى السوق خلال الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز في إطار خطة لتخفيف القيود القياسية المتبعة منذ العام الماضي.

وتجتمع مجموعة “أوبك +”، غدا الخميس، لبحث خطة الإمدادات لشهور لاحقة، ومع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2018.

المصدر: سبوتنيك