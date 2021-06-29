قوات الاحتلال الصهيوني تقمع الشبان الفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان بالمياه العادمة والشبان يطلقون المفرقعات (قناة فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 23:38

قوات الاحتلال الصهيوني تقمع الشبان الفلسطينيين في حي البستان ببلدة سلوان بالمياه العادمة والشبان يطلقون المفرقعات (قناة فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
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