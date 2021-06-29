اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ببلدة #سلوان جنوب #المسجد الأقصى (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 23:38

اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال ببلدة #سلوان جنوب #المسجد الأقصى (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
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