حريق في مستودع للمازوت في عبرا ادى لوقوع أضرار في المستودع وتسجيل حالتي اختناق جرى علاجهما ميدانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 29 2021 - 23:36

حريق في مستودع للمازوت في عبرا ادى لوقوع أضرار في المستودع وتسجيل حالتي اختناق جرى علاجهما ميدانيا

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة