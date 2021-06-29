أبو شرف رد على اطباء المستقبل: للالتزام بالمعلومات الصحيحة وعدم بث الشائعات لأسباب انتخابية

أصدر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف بيانا، رد فيه على بيان قطاع الأطباء في تيار “المستقبل” بشأن “مزاعم عن مخالفات قانونية حول انتخابات نقابة أطباء لبنان في بيروت”، وأكد أن “النقابة ومجلسها يعملان تحت سقف القانون، ومن الضروري سرد الوقائع والحقائق كما هي”.

وأوضح أبو شرف أنه “تم تعيين مواعيد عدة لإجراء الانتخابات في شهر أيار 2020، ثم في شهر آب 2020، وفي شهر أيار 2021 أيضا، لكنها أجلت بسبب التعبئة العامة وقوانين تمديد المهل، كما أن مجلس النقابة بتاريخ 11 أيار 2021 قرر مجددا إجراء الانتخابات بعد انتهاء التعبئة العامة في شهر أيلول 2021، ولا يمكن تعديل قراره إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس. وفي كل الأحوال يعمل النقيب على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مع مراعاة قرار مجلس النقابة المشار إليه سابقا”.

وأضاف “قمنا بمراسلة وزير الصحة العامة بتاريخ 27/4/2021 وبتاريخ 27/5/2021 وبتاريخ 9/6/2021 لطلب رأيه ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لمعرفة وضع الزملاء المنتهية ولايتهم، كما طلبنا موعدا رسميا من معالي وزير الصحة العامة لمناقشة الموضوع وما زلنا بانتظار الجواب”.

وشدد أبو شرف على أنه “من الضروري عدم عرقلة الأمور، وخصوصا الأطباء المنتسبين الجدد، ورأي الدائرة القانونية في النقابة واضح بخصوص استمرار مجلس النقابة في ممارسة أعماله حتى انعقاد الجمعية العمومية، وهذا الاستمرار يعني بصورة خاصة الأعضاء المنتهية ولايتهم، ولهذا قمنا بدعوة مجلس النقابة للانعقاد لمناقشة هذه المواضيع بانتظار رد وزارة الصحة، لأنه لا يجوز أن نبقى في مرحلة الانتظار، لكن الأعضاء المنتهية ولايتهم وهم ثمانية يرفضون المشاركة قبل الحصول على جواب رسمي وقانوني بشأن وضعهم”.

وتمنى على “الزملاء، الالتزام بالمعلومات الصحيحة حفاظا على مصداقية الجميع وعدم بث الشائعات لأسباب انتخابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام