مستوطنون صهاينة يشعلون النار في أراضي المواطنين ببلدة بورين جنوب #نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 29 2021 - 18:56

مستوطنون صهاينة يشعلون النار في أراضي المواطنين ببلدة بورين جنوب #نابلس

منذ 2 ساعة 29 June، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة