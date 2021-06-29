الرئيس عون في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع : إذلال المواطنين مرفوض والتعبير عن الرأي لا يجوز أن يتحول الى فوضى وأعمال شغب

أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع “ان الغاية الأساسية من هذا الإجتماع هي البحث في الوضع الأمني خصوصا مع حلول فصل الصيف حيث يتوقع أن يكون الموسم السياحي واعدا مع مجيء اللبنانيين المنتشرين في الخارج”. وقال:” ما حصل في الأيام الماضية أمام محطات المحروقات غير مقبول، وإذلال المواطنين مرفوض تحت أي اعتبار، وعلى جميع المعنيين العمل على منع تكرار هذه الممارسات سيما وان جدولا جديدا لأسعار المحروقات صدر، ومن شأنه أن يخفف الأزمة”.

ولفت الرئيس عون الى ان “إقفال الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة”. وقال:”التعبير عن الرأي مؤمن للجميع ولكن لا يجوز أن يتحول الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظا على سلامة المواطنين والإستقرار العام”.

ودعا الرئيس عون الى وجوب اتخاذ “إجراءات لتصحيح الوضع في المطار بعد ورود شكاوى عن وجود صعوبات وازدحام سيما عند اجراء فحوص pcr”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام