الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 13:08

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له

منذ 20 mins 29 June، 2021
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