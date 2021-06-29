لقاء السيد نصرالله وهنية استعراض تفصيليا معركة سيف القدس وتمكين المقاومة في فلسطين من أجل الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 13:08
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث بمؤتمر تجديد الخطاب الإعلامي وإدارة المواجهة الإثنين المقبل الرابعة عصرا
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له
لقاء السيد نصر الله وهنية إستعرض تفصيليا معركة سيف القدس وتمكين المقاومة من البناء على النصر الكبير للوصول للنصر الحاسم
لقاء السيد نصر الله وهنية أكد عمق العلاقة القائمة بين حزب الله وحركة حماس وموقعها الأساسي في هذه المعركة الحاسمة
المجلس الأعلى للدفاع يعقد اجتماعا في قصر بعبدا عند الواحدة ظهرا لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد والتطورات الأخيرة
وزارة الطاقة والمياه تصدر جدول تركيب أسعار المحروقات على سعر صرف 3900 ل ل للدولار الواحد
إرتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 61100 ل ل والبنزين 98 أوكتان إلى 62900 ل ل والمازوت إلى 46100 ل ل
العراق: تشييع شهداء الحشد الشعبي الذين استشهدوا في الغارات الأميركية على جانبي الحدود العراقية السورية
الخارجية السورية: ندين العدوان الأمريكي على المنطقة الحدودية السورية العراقية ونعتبره انتهاكا فاضحا لحرمة أراضي البلدين
الخارجية السورية: نطالب الإدارة الأمريكية باحترام أرض وشعب سوريا والعراق والتوقف عن الاعتداءات على استقلال البلدين فوراً
المكتب السياسي لحركة أنصار الله: ندين ونرفض العدوان الأمريكي السافر الذي استهدف الحدود العراقية السورية
أنصار الله: الاعتداء الأمريكي يأتي في إطار الدعم الجوي المساند لأدواته الإجرامية المسماة القاعدة وداعش
نيويورك تايمز: مسؤولون أميركيون يقولون إنهم لم يتشاوروا مع الحكومة العراقية مسبقا قبل الغارات على مراكز الحشد الشعبي
وزير الخارجية الصهيوني يائير لبيد يبدأ زيارة رسمية الى الإمارات هي الأولى من نوعها
سانا: استهداف قاعدة القوات الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية
قوات الاحتلال ترافقها جرافة تقتحم حي البستان ببلدة سلوان مع انتهاء المهلة المعطاة لهدم 17 منزلا فلسطينيا
قوات الاحتلال تعتدي بشكل وحشي على أهالي حي البستان أثناء تنفيذ عملية هدم منشأة تجارية لأحد المواطنين
الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 جريحا فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في سلوان
الناطق باسم حماس: ما يقوم به الاحتلال في حي البستان هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء وعبث في صواعق تفجير لا يعرف عقباها
عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تحمّل قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية المسؤولية عن اغتيال ابنها
عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات تؤكد رفضها أي نتائح تصدر عن تحقيقات اللجنة المشكلة من قبل السلطة
إصابة شاب فلسطيني بإطلاق جنود الاحتلال النار على سيارته قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله الرئيس الصهيوني يصف التزام واشنطن تجاه كيان الاحتلال بأنَّه صلب وثابت
البرازيل: برلمانيون يطالبون بفتح تحقيق ضد رئيس البلاد بتهمة غضّ الطرف عن فضيحة فساد على صلة بصفقة شراء لقاحات كورونا
منظمة اليونيسف تتهم الجيش الاثيوبي باقتحام مكتبها في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وتدمير بعض من معدّاتها
الولايات المتحدة:11 قتيلا بانهيار مبنى قرب ميامي قبل أيام وتواصل عمليات البحث عن 150 مفقودا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الجهاد الإسلامي: أثبت انتصار القيادي الشيخ خضر عدنان مجددا أن عزيمته الصلبة نموذج قادر على تحقيق الانتصارات
متحدث القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير على مواقع عسكرية في نجران وأبها وخميس مشيط
العميد يحيى سريع: العملية المشتركة نفذت بخمسة صواريخ باليستية وخمس طائرات مسيرة وكانت الإصابة دقيقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
البرلمان السويدي يحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين ما يمنحه أسبوعاً لتقديم استقالته أو الدعوة إلى انتخابات جديدة
الهند تعلن عن انتشار سلالة جديدة من كورونا أخطر وأشد فتكاً من سابقاتها وتطلق عليها اسم "دلتا بلس"
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
بكين توزّع مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتؤكّد أن البلاد باتت شبه خالية من الإصابات
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
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جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
لقاء السيد نصرالله وهنية استعراض تفصيليا معركة سيف القدس وتمكين المقاومة في فلسطين من أجل الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي
منذ 18 mins
29 June، 2021
عاجل
السيد نصرالله
هنية
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والوفد القيادي المرافق له
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