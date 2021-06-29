لقاء السيد نصرالله وهنية استعراض تفصيليا معركة سيف القدس ‏وتمكين المقاومة في ‏فلسطين من أجل ‏الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2021 - 13:08

لقاء السيد نصرالله وهنية استعراض تفصيليا معركة سيف القدس ‏وتمكين المقاومة في ‏فلسطين من أجل ‏الوصول الى النّصر الحاسم والنّهائي

منذ 18 mins 29 June، 2021
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